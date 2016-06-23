У Краматорську спецслужби виявили систему стеження, що збирала дані для бойовиків «ДНР»

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Техніка була встановлена спільниками терористичної організації «ДНР» для передачі даних бойовикам

Співробітники СБУ вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів Краматорська, повідомляє прес-служба відомства.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приміщені приховані відеокамери та мікрофони, що були підключені до вмонтованого в одну із стін будівлі відеореєстратора. Управління та зняття інформації з нього здійснювалося через інтернет.

За інформацією спецслужби, спеціальна техніка у закладі, який відвідують військовослужбовці АТО, встановлена спільниками терористичної організації «ДНР» для передачі даних бойовикам.

Оперативники СБ України перевіряють можливу причетність керівництва та персоналу закладу до монтажу обладнання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.