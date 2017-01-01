У Кремлі стверджують, що Путін смертельно хворий, - політолог

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Президент РФ Володимир Путін

Згідно з інформацією джерела, серед варіантів заміни Путіна розглядають навіть опозиційного політика Навального

Президент Росії Володимир Путін нібито смертельно хворий і його оточення шукає йому заміну.

Про це повідомив активіст Громадського люстраційного комітету, політолог Карл Волох на своїй сторінці у Facebook із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Волох наголосив, що перевірити достовірність цієї інформації він не має можливості і не може назвати людину, яка цю інформацію передала.

«Так от: джерело, близьке до перших осіб із путінського оточення, стверджує, що Путін смертельно хворий, а його оточення розглядає різні варіанти зміни лідера», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією джерела, серед варіантів заміни Путіна розглядають навіть опозиційного політика Олексія Навального.

«У мене немає ні найменшої можливості верифікувати цю інфу. Вона може виявитися фуфлом. Хоча, відверто кажучи, я не дуже розумію, навіщо їм мене розігрувати – дуже вже незначна я фігура. А от якесь правдоподібне пояснення, чому цю інформацію вкидають росіянам з-за кордону, коли відстежити джерело практично неможливо, я собі спорудив», – написав Волох.