У Кремлі вирішили не допускати Навального на вибори?

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Олексій Навальний

У Путіна назвали участь опозиційного політика у виборах «шкідливою»

Наразі в Кремлі не розглядають сценарій, який передбачає участь у запланованих на березень 2018 року виборах президента глави Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Про це повідомляє російське опозиційне видання «Дождь» із посиланням на два джерела, близьких до керівництва президентської адміністрації, а також підтвердив федеральний чиновник.

За словами одного зі співрозмовників «Дождя», деякий час тому питання про те, чи має сенс допускати опозиціонера до виборів заради підвищення явки, стояло на порядку денному. Але, за його словами, тепер вирішено, що це було б шкідливо.

«Була думка, що участь Навального може підвищити явку на президентських виборах. Але розрахунки показують, що явка підвищиться на кілька відсотків, а вся інтрига зведеться до питання, чи отримає він 5% або 10%. Звичайно, він створить шум і вихлюпне багато негативу, але користі від цього не буде», – наводить розрахунки співрозмовник «Дождя».

Як повідомлялось, 13 грудня Навальний оголосив про намір брати участь у виборах президента РФ: він розіслав відповідне звернення до прихильників, опублікував базові пункти передвиборної програми і навіть оголосив збір коштів через інтернет-гаманці на свою кампанію. Також висловлювались припущення про те, що Навальний іде на вибори за вказівкою Кремля, аби дискредитувати опозицію.