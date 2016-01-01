У Кремлі знайшли заміну прокурору Няші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталя Поклонська

Інтрига навколо посади «прокурора» анексованого Криму зберігається досить давно, з тих пір як Наталя Поклонська пішла у відставку

Кандидатура першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова внесена генеральним прокурором Росії Юрієм Чайкою на посаду «прокурора» окупованого Криму. Про це розповів глава комітету «парламенту» окупованого Криму з питань державного будівництва та самоврядування Юхим Фікс, передає РИА «Новости».

28 грудня кандидатуру Камшилова на позачерговому засіданні розгляне «кримський парламент». Повідомляється, що претендент на посаду виступить перед депутатами, які потім приймуть рішення. Варто відзначити, що інтрига навколо посади «прокурора» анексованого Криму зберігається досить давно, з тих пір як Наталя Поклонська пішла у відставку з цієї посади після обрання «депутатом» Державної думи РФ.

Олег Камшилов

На цю посаду претендував глава Управління Генпрокуратури в сфері оборонно-промислового комплексу Дмитро Демешин, близький друг сина генпрокурора Артема Чайки і хороший знайомий чоловіка Наталії Поклонскої, федерального інспектора апарату повноважного представника президента в «Кримському ФО» Андрія Красильникова. За даними джерела, з ним конкурував заступник прокурора Московської області Олег Мінаков, кандидатуру якого раніше підтримував Юрій Чайка.

Однак плани керівництва наглядового відомства змінилися, і Чайка запропонував на посаду прокурора окупованого Криму сибіряка Олега Камшилова, який раніше працював першим заступником міського прокурора Омська, а пізніше - заступником прокурора Красноярського краю.