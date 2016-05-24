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    У Криму окупанти збираються встановити пам'ятник на честь Жовтневого перевороту 1917 року

    • Сьогодні, 18:33
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    Пам'ятник буде встановлений в Керчі на під'їзді до кримського мосту

    Російське військово-історичне товариство отримало дозвіл від російської влади на встановлення пам'ятника примиренняв окупованому Криму. Про це повідомляє місцеве видання «Новости Крыма».

    «Наймасштабніший проект, який ми реалізуємо в цьому році, – це установка пам'ятника на півострові Крим, у районі Керчі, неподалік від входу моста на півострів. Пам'ятник сторіччя великої російської революції. Буквально на цьому тижні ми отримали остаточно підтвердження від влади Керчі про місце встановлення пам'ятника », - розповів  виконавчий директор російського військово-історичного товариства Владислав Кононов.

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    За його словами, пам'ятник встановлять в декількох сотнях метрів від початку моста через Керченську протоку.

    Нагадаємо, Жовтневий переворот відбувся 25 жовтня (7 листопада) 1917 року.

    У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці  Російської імперії Петрограді – було заарештовано, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків. «Жовтневий переворот» з самого початку був нелегітимним та протизаконним, що протягом всього часу існування СРСР намагалася спростовувати і фальсифікувати державна «історіографія» та компартійна пропаганда.

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