  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кривому Розі на «Кривбасводоканалі» провели обшуки через збитки на 1,5 мільйона гривень

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка

    Сума збитків, завданих довкіллю комунальниками, становить понад півтора мільйона гривень

    Сьогодні, 15 лютого співробітники Криворізької місцевої прокуратури №1 вилучили фінансові звіти, кошториси та інші документи комунального підприємства «Кривбасводоканал», повідомляє місцеве видання.

    Читайте також

    Тепер папери підлягають суворому вивченню. Відомо, що в червні 2014 року на території Покровського району невідомі вирізали і викрали частину трубопроводу, що належить комунальному підприємству. Незважаючи на постійні звернення і навіть сприяння слідству з боку комунальників, пошкоджену ділянку не відновили досі. Це і стало причиною відкриття кримінального провадження.

    За словами прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Сергія Охримовича, згідно з актом екологічної інспекції, сума збитків, завданих довкіллю, становить понад півтора мільйона гривень.

    У слідчому відділенні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

    Читайте також
    обшук прокуратура Кривий Ріг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ