У Кривому Розі на «Кривбасводоканалі» провели обшуки через збитки на 1,5 мільйона гривень

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Сума збитків, завданих довкіллю комунальниками, становить понад півтора мільйона гривень

Сьогодні, 15 лютого співробітники Криворізької місцевої прокуратури №1 вилучили фінансові звіти, кошториси та інші документи комунального підприємства «Кривбасводоканал», повідомляє місцеве видання.

Тепер папери підлягають суворому вивченню. Відомо, що в червні 2014 року на території Покровського району невідомі вирізали і викрали частину трубопроводу, що належить комунальному підприємству. Незважаючи на постійні звернення і навіть сприяння слідству з боку комунальників, пошкоджену ділянку не відновили досі. Це і стало причиною відкриття кримінального провадження.

За словами прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Сергія Охримовича, згідно з актом екологічної інспекції, сума збитків, завданих довкіллю, становить понад півтора мільйона гривень.

У слідчому відділенні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.