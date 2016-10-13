У Кривому розі заборонили продаж свинини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реалізацію м’яса заборонили через спалах африканської чуми свиней

Про це розповів начальник Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв.

У зв'язку зі спалахом захворювання свиней на африканську чуму в Криворізькому районі було прийнято рішення про заборону продажу свинини на ринках міста.

«Захворювання серед тварин поширюється дуже швидко. Заразившись, вони живуть п’ять, максимум сім днів. Тому, якщо захворювання підтверджено, то знищується все поголів'я, а трупи спалюються. В селі Новопілля під Кривим Рогом введена карантинна зона. Там всього дев’ять свиней у місцевих жителів. В радіусі 20 кілометрів проводиться обхід подвір'їв. На ринках Кривого Рогу, які знаходяться в радіусі 20 кілометрів, запроваджено заборону на продаж свинини», - зазначив він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксовано масове зараження африканською чумою. Перші ознаки захворювання виявлені у 400 свиней.

Джерело: depo.ua