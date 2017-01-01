У Лаврова назвали використання державної мови в Україні «геноцидом»

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Марія Захарова

Захарова розповіла про джина з пляшки

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова побачила в нормах українського законодавства щодо обсягу мовлення державною мовою «геноцид», повідомляє РБК.

«По суті, в країні на державному рівні вводиться мовний геноцид. Ми чудово розуміємо, чому представники офіційного Києва діють так. Вони перебувають під важким гнітом націоналістичних ідей тих самих радикалів, яких вони свого часу заохотили відповідними діями, і сьогодні не можуть назад загнати цього джина в пляшку», – заявила Захарова.

На її думку, закон, який передбачає обов'язкове використання української мови у всіх сферах життя, «вказує на насильницьку українізацію».

Захарова вважає, що використання державної мови в суспільстві «веде до боротьби із мовами інших етнічних групп» в Україні і є «інструментом у боротьбі з інакомисленням».

Зазначимо, що на території Російської Федерації проживає приблизно 180 національностей, але державна мова в країні лише одна.

Як повідомлялося, Верховна Рада має намір зобов'язати загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою.