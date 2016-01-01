У Лаврова образились на Обаму через поставку зброї у Сирію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

МЗС РФ розцінює постачання США зброї в Сирію як ворожий крок

Поставки Сполученими Штатами озброєння в Сирію безпосередньо загрожують літакам ВКС РФ. Таку думку висловила офіційна представниця зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова.

Як заявила Марія Захарова, замість того щоб спільними зусиллями дати відсіч «розгулу екстремістів всіх мастей», Вашингтон зробив ставку на військову допомогу антиурядових формувань, які мало чим відрізняються від «кривавих головорізів».

«Відповідне рішення також несе пряму загрозу літакам ВКС Росії, іншому російському військовому персоналу і нашому посольству в Сирії, що не раз піддавалося обстрілу. Тому розглядаємо цей крок як ворожий», - йдеться в заяві Марії Захарової, розміщеному на сайті МЗС РФ.

На думку Захарової, в адміністрації Обами не можуть не розуміти, що поставляється зброя, в тому числі ПЗРК, «швидко опиниться в руках джихадистів, з якими помірна опозиція в САР діє заодно».

«Можливо (в адміністрації Обами. - Прим. Ред.), навіть розраховують на те, що так і станеться… Інакше, ніж пособництвом терористам, це не назвеш», - вважає офіційна представниця МЗС Росії.

Як відомо, президент США Барак Обама підписав закон про витрати на оборону США в 2017 році. Документ, зокрема, передбачає поставку озброєння антиурядовим угрупованням в Сирії.

Як раніше повідомлялось, Лавров висловив надію на те, що нова адміністрація США не «буде шантажувати Росію».