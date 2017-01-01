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    У Лондоні встановлять пам’ятник принцесі Діані

    • Сьогодні, 04:55
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    Принцеса Діана
    Принцеса Діана

    Ідея влаштування монументу належить синам принцеси Уельської

    Спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям і його брат принц Гаррі встановлять у Лондоні пам’ятник своєї матері, принцеси Діани. Спорудження монумента приурочено до двадцятої річниці її смерті. Про це повідомив Кенсінгтонський палац.

    «Двадцять років минуло з дня смерті нашої матері, зараз саме час, щоб спорудою статуї визнати її позитивний вплив на Сполучене Королівство і весь світ. Ми сподіваємося, що меморіал допоможе всім відвідувачам Кенсінгтонського палацу задуматися про її життя і спадщину», -  йдеться в спільній заяві дітей Діани.

    Статуя принцеси Уельської Діани буде зведена в садах Кенсінгтонського палацу на прохання її синів, підкреслюється в заяві.

    Принци вже заснували спеціальну комісію для збору коштів. Ім’я скульптора буде оголошено пізніше.

    Джерело: УНН

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