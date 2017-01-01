ГПУ вивчає, як розкрадались активи 10 банків-банкрутів (СПИСОК)

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Генпрокуратура підозрює службовців Фонду гарантування вкладів у штучному заниження вартості об'єктів ліквідованих фінустанов

Головне слідче управління ГПУ отримало тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як стало відомо «Главкому», про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 24 лютого.

Правоохоронці збирають інформацію про 10 банків, які наразі ліквідовано: ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», АТ «Банк Фінанси та кредит», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Кредитпромбанк».

Зокрема, ГПУ перевірить звіти про продаж активів (майна) зазначених банків за період з моменту прийняття рішення про ліквідацію по даний час; протоколів відкритих торгів, складених організатором торгів за їх результатами; договорів купівлі-продажу активів, укладених між банком та переможцем відкритих торгів (у тому числі із актами приймання-передачі майна).

Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 січня 2017 року за фактом зловживання службовим становищем особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

З’ясовано, що службовці ФГВФО за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності, починаючи з 2015 року, вчиняють дії, спрямовані на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.

З 3 жовтня 2014 року директором-розпорядником Фонду гарантування призначений Костянтин Ворушилін, близька людина до президента Петра Порошенка. З 1994 року пан Ворушилін працював у бізнес-структурах Порошенка: банк «Мрія», Міжнародний інвестиційний банк, корпорація «Богдан».

У серпні 2015 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру Шевченківського району Києва внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомість про вчинення Ворушиліним кримінального правопорушення. Він входив до складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку під час роботи у Фонді - у нього був пакет в розмірі 5,2%. При цьому, згідно зі ст. 13 закону «Про систему гарантування вкладів фізосіб», директору-розпоряднику Фонду заборонено бути учасником або пов'язаною особою будь-якого банку.

На 6 серпня того ж року пан Ворушилін вже вийшов зі складу акціонерів банку, замість нього в капітал фінустанови зайшли його син і дочка.

Міжнародний інвестиційний банк належить діючому Президенту України.