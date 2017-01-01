У Лук'янівському СІЗО сталася бійка: один ув’язений потрапив до реанімації

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За даними заступника керівника СІЗО, по даному факту відкрите кримінальне провадження, проводиться службова перевірка

У Лук'янівському СІЗО один ув’язнений завдав тілесних ушкоджень іншому. У результаті потерпілого відправили до реанімації.

Про це журналістам повідомив заступник начальника Лук’янівського СІЗО Олександр Савченко.

«Сталася ситуація, під час якої один ув’язнений наніс тілесні ушкодження іншому. По даному факту було викликано оперативну групу районного управління поліції Шевченківського району, складено необхідні матеріали, повідомлено прокуратуру міста Києва», - сказав Савченко.

За його словами, постраждалому ув’язненому була надана необхідна медична допомога, його вивезли до Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

«Закрита черепно-мозкова травма – попередній діагноз», - уточнив Савченко, додавши, що постраждалий наразі перебуває у реанімації.

За даними заступника керівника СІЗО, по даному факту відкрите кримінальне провадження, проводиться службова перевірка.

При цьому у СІЗО відмовились надати інформацію про те, чи брав участь в інциденті «торнадівець» Ілля Холод, якого суд засудив до 9,6 років тюрми і чи були постраждалий і нападник співкамерниками.

Як відомо, Іллю Холода суд звинуватив у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив йому остаточне покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Джерело: УНН