У Львівській області поїзд збив дитину
- Сьогодні, 08:38
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Причини події зʼясовуються: проводиться дослідча перевірка
На Львівщині на переїзді через залізничні колії був смертельно травмований потягом «Львів-Ходорів» 14-річний підліток.
Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадіністрації.
«29 травня о 18:27 год. у с. Давидів Пустомитівського району на переїзді через залізничні колії був смертельно травмований потягом №6069 сполученням «Львів-Ходорів» житель с. Давидів, 2003 року народження. Смерть наступила до прибуття карети швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух по станції Давидів в прямому та зворотньому напрямках відновлено о 21:07 год.
Причини трагедії з'ясовуються.