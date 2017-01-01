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    У Львівській області поїзд збив дитину

    • Сьогодні, 08:38
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    Причини події зʼясовуються: проводиться дослідча перевірка

    На Львівщині на переїзді через залізничні колії був смертельно травмований потягом «Львів-Ходорів» 14-річний підліток.

    Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадіністрації.

    «29 травня о 18:27 год. у с. Давидів Пустомитівського району на переїзді через залізничні колії був смертельно травмований потягом №6069 сполученням «Львів-Ходорів» житель с. Давидів, 2003 року народження. Смерть наступила до прибуття карети швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що рух по станції Давидів в прямому та зворотньому напрямках відновлено о 21:07 год.

    Причини трагедії з'ясовуються.

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