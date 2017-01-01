У Львові місцеві побилися з білорусами: є потерпілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Словесна перепалка між львів'янами і туристами переросла в бійку

У Львові вночі 23 лютого 2017 року сталася масова бійка між жителями міста і громадянами Білорусі, внаслідок якої постраждало троє людей.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Бійка сталася на проспекті Чорновола.

«У бійці брало участь близько десяти осіб – жителі Львова та громадяни сусідньої держави. Між львів'янами та гостями міста виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що стосовно одного з учасників бійки, 31-річного львів'янина, який поводився агресивно, склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».

Внаслідок бійки по допомогу до медиків звернулися три особи з легкими тілесними ушкодженнями.

Один з потерпілих написав заяву, за якою відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.