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    У Львові місцеві побилися з білорусами: є потерпілі

    • Сьогодні, 14:35
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    Словесна перепалка між львів'янами і туристами переросла в бійку

    У Львові вночі 23 лютого 2017 року сталася масова бійка між жителями міста і громадянами Білорусі, внаслідок якої постраждало троє людей.

    Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

    Бійка сталася на проспекті Чорновола.

    «У бійці брало участь близько десяти осіб – жителі Львова та громадяни сусідньої держави. Між львів'янами та гостями міста виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що стосовно одного з учасників бійки, 31-річного львів'янина, який поводився агресивно, склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».

    Внаслідок бійки по допомогу до медиків звернулися три особи з легкими тілесними ушкодженнями.

    Один з потерпілих написав заяву, за якою відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

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