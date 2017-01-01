У Львові ножем поранили туриста

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Поліція затримала зловмисників, що поранили у Львові людину

Патрульні затримали зловмисників

У ніч на суботу у Львові біля нічного клубу «Койот» сталася бійка, під час якої постраждав турист з Чернігівської області.

Офіційну версію події від патрульної поліції наводить агентство УНН.

Патрульні отримали виклик про те, що на Джерельній вулиці сталася стрілянина. Прибувши на місце, вони виявили лежачого на землі чоловіка з пораненням на стегні. Але виявилося, що рана була завдана ножем, а не кулею.

Очевидці розповіли, що четверо чоловіків побилися з цією людиною, поранили його, зробили кілька пострілів і повернулися в нічний клуб, де, власне, конфлікт і почався.

Там їх і знайшли поліцейські. Свідок зазначив, хто саме завдав ножове поранення. Поруч з місцем події знайдено пістолет, з якого зроблено постріл.

Пістолет, з якого стріляли, пристосовано під патрон Флобера

Затриманих доставили в Галицький відділ поліції.

Спікер облуправління поліції Юрій Голуб в коментарі місцевому виданню Zaxid.net розповів, що потерпілий - 34-річний турист, а пістолет, з якого стріляли, пристосовано під патрон Флобера. «Це пугач, цей пістолет стріляє, але ним неможливо серйозно поранити людину», - пояснив він.