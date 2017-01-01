У Львові загинув іноземець, випавши з п’ятого поверху

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За попередньою версією, іноземець – самогубець

У Львові з п'ятого поверху випав іноземець і загинув. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

У Шевченківський відділ поліції 17 квітня о 17:10 надійшло повідомлення про те, що біля багатоквартирного будинку на вулиці Петра Панча знайдено тіло чоловіка.

Як встановили правоохоронці, загиблим є 36-річний іноземець, який минулого року приїхав до Львова у справах бізнесу. Смерть чоловіка настала внаслідок падіння з п'ятого поверху, де розміщена квартира, яку він орендував.

«Тіло померлого відправлено на судово-медичну експертизу. За попередньою версією, іноземець скоїв самогубство», – йдеться в повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).