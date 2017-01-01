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    У Львові затримали турка за підозрою у причетності до терористів

    • Сьогодні, 17:33
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    Аеропорт Львів
    Аеропорт Львів

    В аеропорту Львова затримали турка, розшукуваного за фінансування тероризму

    Прикордонники Львівського загону 3 лютого 2017 року затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол за можливу причетність до фінансування тероризму. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

    Затримання відбулось у міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення на приліт в Україну рейсу «Стамбул-Львів», коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу - одразу поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

    «У подальшому з’ясувалося, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років», - йдеться в повідомленні.

    Затриманого турка передано співробітникам Національної поліції.

    Львів тероризм
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