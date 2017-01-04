У Львові зникла іноземна громадянка

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Кому відоме місце перебування жінки, просять повідомити Шевченківське віділення поліції у Львові

У Львові шукають зниклу 4 січня жительку Узбекистану. Про це пише Depo.Львів з посиланням на «Варта-1».

«Шевченківським ВП розшукується громадянка Кадрієва Лілія Аріфовна, 21.12.1939 р.н., уродженка м. Туркменістан, Республіка Узбекистан, яка 04.01.2017 року вийшла з дому по місцю проживання у м. Львові по вул. Г. Мазепи, 41, та по даний час не повернулась.

Прикмети: зріст 160 см., будова тілі: грудна клітка худа, та в бедрах повної тіло будови, волосся чорне із легкою сивиною, довге, ніс прямий звичайний, очі карі, верхня та нижня вставні щелепи. Була одягнена: плащ пуховий темно-коричневого кольору, шерстяна шапка сірого кольору, зеленаві з хутром напівчоботи, штани чорного кольору. Спілкувалась російською мовою», - йдеться у повідомленні.

Кому відоме місце перебування жінки, просять повідомити Шевченківське віділення поліції у Львові за тел.0688236155 або 102.