У Манчестері під час концерту стався вибух: є жертви

Місцева поліція закликала не наближатись до території «Манчестер Арени»

Під час концерту Аріани Гранде в Манчестері в залі Manchester Arena стався вибух.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію, у результаті вибуху є жертви.

Місцева поліція заявила про «серйозний інцидент» і закликала не наближатись до території «Манчестер Арени».

Також правоохоронці повідомляють про загиблих і поранених, але їх кількість поки що не називається.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

На оприлюднених відео із зали видно, як глядачі після вибуху побігли до виходів.

#BREAKING : #Manchester #Arena CHAOS Reports of explosion at Manchester Arena in #UK - Multiple fatalities, injuries pic.twitter.com/P5lW81B5FJ

#BREAKING: 'Explosions' heard at Ariana Grande concert in #Manchester, UK – police urge people to 'stay away' pic.twitter.com/9MaUrmILaI