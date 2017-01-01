У Манчестері під час концерту стався вибух: є жертви
- Сьогодні, 02:19
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Місцева поліція закликала не наближатись до території «Манчестер Арени»Під час концерту Аріани Гранде в Манчестері в залі Manchester Arena стався вибух.
Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію, у результаті вибуху є жертви.
Місцева поліція заявила про «серйозний інцидент» і закликала не наближатись до території «Манчестер Арени».
Також правоохоронці повідомляють про загиблих і поранених, але їх кількість поки що не називається.
Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a— G M Police (@gmpolice) 22 травня 2017 р.
На оприлюднених відео із зали видно, як глядачі після вибуху побігли до виходів.
#BREAKING: #Manchester #Arena CHAOS— Sorin Hadarau (@SorinHadarau) 22 травня 2017 р.
Reports of explosion at Manchester Arena in #UK
- Multiple fatalities, injuries pic.twitter.com/P5lW81B5FJ
#BREAKING: 'Explosions' heard at Ariana Grande concert in #Manchester, UK – police urge people to 'stay away' pic.twitter.com/9MaUrmILaI— Sorin Hadarau (@SorinHadarau) 22 травня 2017 р.