У Манчестері під час концерту стався вибух: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Манчестері під час концерту стався вибух

Місцева поліція закликала не наближатись до території «Манчестер Арени»

Під час концерту Аріани Гранде в Манчестері в залі Manchester Arena стався вибух.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію, у результаті вибуху є жертви.

Місцева поліція заявила про «серйозний інцидент» і закликала не наближатись до території «Манчестер Арени».

Також правоохоронці повідомляють про загиблих і поранених, але їх кількість поки що не називається.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) 22 травня 2017 р.

На оприлюднених відео із зали видно, як глядачі після вибуху побігли до виходів.



