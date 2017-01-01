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    У Манчестері під час концерту стався вибух: є жертви

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    У Манчестері під час концерту стався вибух
    У Манчестері під час концерту стався вибух

    Місцева поліція закликала не наближатись до території «Манчестер Арени»

    Під час концерту Аріани Гранде в Манчестері в залі Manchester Arena стався вибух.

    Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію, у результаті вибуху є жертви.

    Місцева поліція заявила про «серйозний інцидент» і закликала не наближатись до території «Манчестер Арени».

    Також правоохоронці повідомляють про загиблих і поранених, але їх кількість поки що не називається.

    На оприлюднених відео із зали видно, як глядачі після вибуху побігли до виходів.


    вибух Манчестер
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