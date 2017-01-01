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    У Маріуполі поліція працює в посиленому режимі

    • Сьогодні, 15:05
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    Маріуполь
    Маріуполь

    Через теракт у Маріуполі поліція перейшла на посилений режим

    Поліція перейшла на посилений режим роботи в Донецькій області у зв'язку з терактом у Маріуполі 31 березня.

    «Весь штат поліції Донецької області переведено на посилений режим несення служби. У Маріуполі й Волноваському районі в заходах безпеки задіяно 100% особового складу», - повідомили в облуправлінні Нацполіції.

    Зокрема, поліцейські розгорнули спецзасоби із захисту населення й взяли під цілодобову охорону вокзали та автостанції.

    У місцях, де є ризик терористичної агресії - на об'єктах життєзабезпечення, транспортних розв'язках, у місцях концентрації людей - працюють понад 1,5 тис. співробітників НПУ та Нацгвардії.

    Також посилено стоп-контроль на 21 блокпосту та 17 мобільних блокпостах, стратегічні об'єкти перебувають під охороною поліції.

    Як відомо, 31 березня внаслідок підриву автомобіля у Маріуполі загинув заступник начальника управління контррозвідки донецького управління СБУ.  Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 «Теракт».

    Національна поліція України Маріуполь АТО
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