У Маріуполі поліція працює в посиленому режимі

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Маріуполь

Через теракт у Маріуполі поліція перейшла на посилений режим

Поліція перейшла на посилений режим роботи в Донецькій області у зв'язку з терактом у Маріуполі 31 березня.

«Весь штат поліції Донецької області переведено на посилений режим несення служби. У Маріуполі й Волноваському районі в заходах безпеки задіяно 100% особового складу», - повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Зокрема, поліцейські розгорнули спецзасоби із захисту населення й взяли під цілодобову охорону вокзали та автостанції.

У місцях, де є ризик терористичної агресії - на об'єктах життєзабезпечення, транспортних розв'язках, у місцях концентрації людей - працюють понад 1,5 тис. співробітників НПУ та Нацгвардії.

Також посилено стоп-контроль на 21 блокпосту та 17 мобільних блокпостах, стратегічні об'єкти перебувають під охороною поліції.

Як відомо, 31 березня внаслідок підриву автомобіля у Маріуполі загинув заступник начальника управління контррозвідки донецького управління СБУ. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 «Теракт».