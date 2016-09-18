У Маріуполі п’яний поліцейський не розминувся з огорожею міської ялинки

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Водій іномарки в’їхав в огорожу на площі Драматичного театру і, побачивши поліцейських, кинув машину і спробував втекти, але був затриманий

Перед Новим роком водій іномарки не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу, поставлену навколо міської ялинки на площі Драматичного театру в Маріуполі.

Про це інформує прес-служба обласного управління поліції.

«Повідомлення про подію надійшло від поліцейських, які несли службу по забезпеченню правопорядку біля центральної ялинки. Автомобіль рухався з боку проспекту Миру, водій не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги», – сказано в повідомленні.

Водій іномарки в’їхав в огорожу на площі Драматичного театру і, побачивши поліцейських, кинув машину і спробував втекти, але був затриманий.

Затриманим виявився старший лейтенант управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Нацполіціі.