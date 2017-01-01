У Медведчука лякають В'ятровича судом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович

В «Українському виборі» вважають, що В'ятрович продовжує кампанію з дискредитації Медведчука.

У прес-службі Громадського руху «Український вибір - Право народу» вважають, що директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович продовжує кампанію з дискредитації Віктора Медведчука.

Приводом для такої заяви стало інтерв'ю В'ятровича «24 каналу», в якому він заявив про те, що «має підстави» говорити про зв'язок Медведчука з Дульським, який представляє організацію «Наждак», і «будь-якими іншими екстремістськими організаціями України».

«Подібним особинам байдуже, в чому звинувачувати Медведчука - в сепаратизмі, тероризмі або вампіризмі. Їх головне завдання - створити негативну думку про Віктора Медведчука, політика і громадського діяча, який є спецпредставником з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях і миротворча місія якого визнана світовими лідерами», - йдеться в заяві прес-служби.

В русі наголосили: «партія війни» не приховує, що зацікавлена у зриві Мінських угод, а її представники працюють на розкол країни.

«Тому агресивно налаштована частина українського політикуму і націонал-радикали працюють проти Віктора Медведчука і руху «Український вибір - Право народу» - громадської сили, яка об'єднала навколо себе мільйони українців, які хочуть жити в мирній, єдиній, політично і економічно стабільній Україні. Переконані, що українське суспільство здатне критично і виважено оцінити подібні провокаційні заяви і відрізнити правду від брехні. В'ятрович же як людина, яка на словах ратує за європейські стандарти, повинен розуміти: в правовій державі за наклепницькі заяви неминуче доведеться нести відповідальність», - нагадали в прес-службі.