У Медведчука обурились діями Кернеса, який застосував силу до екс-депутата міськради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот відео Андрій Лесик і охоронець

У Русі наголосили: охорона скоїла злочин за двома статтями - застосувавши фізичну силу до Лесика і перешкоджаючи діяльності людини, законно обраної на демократичних виборах

В «Українському виборі» вимагають від правоохоронців розслідувати факт застосування до депутата Харківської міськради Андрія Лесика фізичної сили і перешкоджання його депутатській діяльності.

Про це заявив виконком Громадського руху.

За інформацією виконкому, 30 березня Харківський апеляційний адмінсуд скасував рішення Харківської міськради про позбавлення повноважень депутата Андрія Лесика.

«Те, що рішення міськради про позбавлення депутатського мандата було нелегітимним, визнавали навіть опоненти Андрія Лесика. Однак харківський міський голова Геннадій Кернес виступив лобістом прийняття протиправного рішення, саме під його тиском більшість депутатів міської ради проголосували за незаконне позбавлення Андрія Лесика депутатського мандата», - відзначили в «Українському виборі».

У Русі наголосили: охорона скоїла злочин за двома статтями - застосувавши фізичну силу до Лесика і перешкоджаючи діяльності людини, законно обраної на демократичних виборах.

«Публічний напад на Андрія Лесика охоронців, які виконували політичне замовлення і прямий наказ, - ні що інше, як розправа над опозиціонером, чия антикорупційна і політична діяльність становить величезну небезпеку для нинішнього «хазяїна» Харкова, котрий повірив у свою безкарність», - вважають в «Українському виборі».

У Русі також обурені позицією депутатів Харківської міської ради, які зробили вигляд, що вони не помічають беззаконня, яке відбувається на їхніх очах. «Така покірність і безхребетність депутатського корпусу відмінно пояснює багато соціальні та економічні проблеми харків'ян», - впевнені в «Українському виборі».

Громадський рух «Український вибір - Право народу» вимагає від правоохоронних органів розпочати досудове розслідування за фактом злочину, вчиненого щодо Андрія Лесика з боку Кернеса як організатора злочину і його охорони як виконавців, згідно зі статтею 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та статтею 351 (перешкоджання діяльності депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України.