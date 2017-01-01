У Мексиці автобус впав у прірву, загинуло 17 пасажирів

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17 загинули і 31 людина дістала поранення внаслідок падіння автобуса з висоти близько 90 метрів

У Мексиці пасажирський автобус впав у прірву, загинуло щонайменше 17 людей, ще 31 людина зазнала травм.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

«Щонайменше 17 людей загинули і 31 людина дістала поранення внаслідок падіння автобуса з висоти близько 90 метрів у гірському районі на півдні Мексики неподалік від кордону з Гватемалою», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, аварія сталася поблизу міста Мотосинтла, коли автобус з людьми повертався після ретриту. Автосуб з'їхав з дороги і впав з крутого схилу.

Наразі невідомо, що стало причиною аварії.