  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мексиці автобус впав у прірву, загинуло 17 пасажирів

    • Сьогодні, 17:07
    • Розсилка

    17 загинули і 31 людина дістала поранення внаслідок падіння автобуса з висоти близько 90 метрів

    У Мексиці пасажирський автобус впав у прірву, загинуло щонайменше 17 людей, ще 31 людина зазнала травм.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

    «Щонайменше 17 людей загинули і 31 людина дістала поранення внаслідок падіння автобуса з висоти близько 90 метрів у гірському районі на півдні Мексики неподалік від кордону з Гватемалою», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, аварія сталася поблизу міста Мотосинтла, коли автобус з людьми повертався після ретриту. Автосуб з'їхав з дороги і впав з крутого схилу.

    Наразі невідомо, що стало причиною аварії.

    Читайте також
    аварія Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ