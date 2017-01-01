У Мексиці під час аварії на нафтовому терміналі постраждали 17 осіб
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Постраждалі отримують медичну допомогу
У Мексиці в результаті аварії на морському нафтовому терміналі Мадеро в штаті Тамауліпас постраждали 17 осіб. Про це повідомляється в твіттері нафтової компанії Pemex.
«В результаті аварії на Мадеро 17 робочих отримали поранення, ніхто серйозно не постраждав. Вони отримують медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.
17 березня повідомлялося, що в результаті вибуху на паливному терміналі мексиканської нафтової компанії Pemex в місті Саламанка штату Гуанахуато загинули чотири людини.
#PemexInforma Derivado de accidente en la T. Marítima Madero, hay 17 trabajadores lesionados,ninguno de gravedad. Ya reciben atención médica— Petróleos Mexicanos (@Pemex) 29 березня 2017 р.