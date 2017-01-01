У мережі з’явилося відео, як Насірова доправляють до Феофанії

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Після закінчення суду його подальша доля довгий час не вирішувалася

Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова везуть до Феофанії.

Відзначається, що після закінчення суду його подальша доля довгий час не вирішувалася.

«Ніхто його не приймає. Адвокати хочуть повернути Романа Насірова в Феофанію. Співробітники НАБУ ще не прийняли рішення. Весь цей час він перебував в ЛШМД. Зрештою, однак, в НАБУ дали добро на його відправку в Феофанію», – сказав один з адвокатів Насірова.

Як відомо, у суботу за клопотанням адвокатів Насірова судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу було перенесено на 10:00 5 березня.