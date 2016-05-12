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    У мережу виклали відео смерчу у Дніпрі

    • Сьогодні, 11:32
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    Скріншот відео

    Користувачі соціальних мереж повідомляють, що у Дніпрі такі смерчі спостерігають декілька останніх років

    У мережі опубліковано відео смерчу у Дніпрі. На кадрах видно, що смерч спочатку був невеликої сили, потім він взагалі пропав, але невдовзі утворився знову – і набув більшої потужності.

    Користувачі соціальних мереж повідомляють, що у Дніпрі такі смерчі спостерігають декілька останніх років. Вони з’являються у різних частинах міста. Один з користувачів групи «Типовий Дніпро» повідомив, що такий смерч спостерігав у власному дворі.

    Місцеві жителі також пишуть, що взагалі вперше в житті бачити таке атмосферне явище. Люди також побоюються, що з часом такі смерчі будуть все частіше з’являтися у місті.  

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