У міграційній службі розповіли, скільки видали біометричних паспортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Соколюк

На 9 ранку сьогоднішнього дня вже оформлено: міграційною службою – більше 3 млн документів

Нині видано більше 3 мільйонів біометричних паспортів. Про це голова Державної міграційної служби Максим Соколюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«За статистикою, на 9 ранку сьогодні вже оформлено: міграційною службою – більше 3 млн документів; закордонними установами – 145 тис. Всього кількість виданих біометричних паспортів - 3 240 705. За результатами цього року, ми очікуємо, що буде оформлено ще 2 мільйона біометричних паспортів», - зазначив він.

За його словами, в цьому році планується закупівля додаткового обладнання на 230 робочих станцій, але ще потрібно не менше 470 таких робочих станцій (по видачі біометричних паспортів – ред.).

Соколюк зазначив, що після Великодня всі центри у Києві відновили роботу. Він також розповів, чим біометричний паспорт відрізняються від звичайного: «На обкладинці на першій сторінці є знак, що саме цей документ є біометричним».