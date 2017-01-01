У Мінфіні Німеччини знайшли вибухівку

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За інформацією ЗМІ пакет з вибухівкою адресували міністру фінансів ФРН Вольфгангу Шойбле

Серед конвертів та посилок, адресованих федеральному міністерству фінансів Німеччини, в середу, 15 березня, виявили пакет із вибуховою сумішшю.

Небезпечну знахідку виявили в поштовому відділені відомства, повідомляє DW з посиланням на інформагенцію dpa з посиланням на дані поліції.

«За інформацією поліції, пакет вибухнув би під час його розкриття та міг спричинити поранення. У поліції не уточнили, кому саме було адресовано пакет. Однак за інформацією видань Bild та Berliner Zeitung, які посилаються на власні джерела, пакет адресували міністру фінансів ФРН Вольфгангу Шойбле (Wolfgang Schauble). У самому відомстві відмовилися від коментарів», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що виявлені в пакеті речовини можуть застосовуватися при виготовленні піротехнічних засобів. Небезпечну знахідку виявили самі співробітники поштової служби при скануванні рентгеном. Всі співробітники поштового відділення відомства, а також сусідніх приміщень були змушені негайно залишити свої робочі місця. Згодом викликали поліцію. Фахівці поліції забрали пакет для подальшої перевірки.