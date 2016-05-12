У Мінінформполітики з’явиться радник із захисту прав журналістів

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Міністр інформації Юрій Стець

Журналісти будуть захищені завдяки використанню всіх ресурсів, зазначив Стець

Міністр інформації України Юрій Стець заявив про появу найближчим часом посади радника із захисту прав журналістів.

Про це повідомляє прес-служба Мінінформполітики.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець взяв участь у презентації спеціального видання НСЖУ «Жертви безкарності» про українських журналістів, які за останні кілька років стали жертвами агресії.

Міністр під час презентації заявив, що журналісти, які працюють за стандартами журналістики, будуть захищені завдяки використанню всіх ресурсів, зокрема й адміністративних.

«Найближчим часом у Міністерстві з'явиться радник із питань захисту прав журналістів. Важливо, щоб ця людина була запропонована журналістським середовищем», - заявив Стець.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що переконаний, що завдяки співпраці НСЖУ та МІП буде досягнуто позитивних результатів щодо подолання безкарності за порушення прав представників ЗМІ.

Голова також згадав про справи Миколи Семени та Романа Сущенка – українських журналістів, незаконно ув'язнених РФ.