У Міноборони знищили журнал обліку секретних дзвінків часів Євромайдану – ГПУ

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Фото AFP Розгон Євромайдану

ГПУ розслідує обставини незаконної «антитерористичної операції», яку 18-19 лютого 2014 року співробітники СБУ та МВС проводили в центрі столиці

Міноборони України знищило журнал обліку секретних телефонних переговорів керівництва відомства під час Євромайдану, повідомили в Генпрокуратурі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що для підготовки і проведення запланованої незаконної антитерористичної операції в центральній частині Києва залучалися сили та засоби Збройних сил України. Для комунікації між собою та організації використання сил та засобів ЗСУ колишні керівники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ в січні-лютому 2014 року використали засоби відкритого і закритого зв'язку», – йдеться в ухвалі суду від 31 січня, передають «Українські новини».

Зазначається, що ГПУ розслідує обставини незаконної «АТО», яку 18-19 лютого 2014 року співробітники СБУ та МВС проводили в центрі столиці. Телефонні розмови фіксувалися у журналах обліку звідкритого та засекреченого зв'язку. У листі однієї з військових частин Міноборони від 13 січня 2017 року йдеться, що журнал обліку переговорів з комутатора відкритого зв'язку є в наявності, а журнал комутатора засекреченого – знищено.