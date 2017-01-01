У Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

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Сторони також домовилися про розведення сил і засобів у Станиці Луганській з 6 квітня

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з настанням Великодня та про подовження роботи КПВВ на лінії зіткнення.

Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яка набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», - зазначила вона.