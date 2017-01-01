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    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»

    • Сьогодні, 19:58
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    Акція протесту в Мінську
    Фото: Tut.by
    Акція протесту в Мінську

    У Білорусі така кількість людей не виходила на акції протесту з грудня 2010 року

    Сьогодні, 17 лютого, у Мінську пройшов «Марш розгніваних білорусів». На акцію проти декрету про «дармоїдство» прийшли близько 2 тисяч людей. За оцінками присутніх, така кількість людей не виходила на акції протесту з грудня 2010 року.

    Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни. Протестувальники також закликали владу скасувати підвищення пенсійного віку, зупинити зниження доходів населення і повернути «вільні і чесні вибори».

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    Серед організаторів акції – колишні кандидати на посаду президента Білорусі Микола Статкевич і Володимир Некляєв.

    Акції протесту 19 лютого пройти також у інших містах Білорусі. У Мінську ще один мітинг запланований на 15 березня.

    Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок. Декрет Олександра Лукашенка набув чинності після його офіційного опублікування та застосовуватиметься до відносин, які виникли з 1 січня 2015 року. 

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    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»
    У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»


    Джерело: Радіо Свобода
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