У Мінську тисячі білорусів протестують проти декрету про «дармоїдство»

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Фото: Tut.by Акція протесту в Мінську

У Білорусі така кількість людей не виходила на акції протесту з грудня 2010 року

Сьогодні, 17 лютого, у Мінську пройшов «Марш розгніваних білорусів». На акцію проти декрету про «дармоїдство» прийшли близько 2 тисяч людей. За оцінками присутніх, така кількість людей не виходила на акції протесту з грудня 2010 року.

Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни. Протестувальники також закликали владу скасувати підвищення пенсійного віку, зупинити зниження доходів населення і повернути «вільні і чесні вибори».

Серед організаторів акції – колишні кандидати на посаду президента Білорусі Микола Статкевич і Володимир Некляєв.

Акції протесту 19 лютого пройти також у інших містах Білорусі. У Мінську ще один мітинг запланований на 15 березня.

Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок. Декрет Олександра Лукашенка набув чинності після його офіційного опублікування та застосовуватиметься до відносин, які виникли з 1 січня 2015 року.



