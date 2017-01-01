У Мінську затримали і виганяють з Білорусі українського журналіста

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Фото: Facebook Віталій Сизов

У міліції журналісту заявили, що заборона на в'їзд - ініціатива РФ, до якої Білорусь не має відношення

У Мінську (Білорусь) міліція затримала журналіста Громадське ТБ Донбасу Віталія Сизова, який прибув туди, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Олексій Мацука.

«У нього була акредитація МЗС цієї держави. О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції, заламавши йому руки», - написав Мацука.

Пізніше він додав, о 6-й ранку Сизова відпустили з міліції і вказали «терміново покинути» Білорусь.

Сам Сизов повідомив у Fаcеbook, що в міліції з’ясувалося, що йому заборонено в’їзд до Білорусі. «Тут мені розповіли, що Російська Федерація заборонила мені в'їзд на її територію до 2021 року. У Білорусі та РФ є союзна держава, тому заборона на в'їзд за замовчуванням поширюється і на Білорусь. У райвідділі мені кілька разів повторили, що заборона на в'їзд - ініціатива РФ, до якої Білорусь не має відношення, тому дізнатися причини заборони я не зміг. Мені рекомендували покинути Білорусь протягом 24 годин, що я і так планував зробити», - розповів журналіст.

Він подякував українському консульству і посольству за оперативну реакцію і допомогу.