У Мінську збирається Тристороння контактна група
- Сьогодні, 08:34
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Ольга Айвазовська
Це буде перше в новому році засідання групи
У понеділок, 16 січня, в Мінську збереться Тристороння контактна група з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це раніше повідомила член політичної підгрупи ТКГ від України Ольга Айвазовська.
«Наступна зустріч відбудеться 16 січня у Мінську», - сказала вона.
Айвазовська уточнила, що це буде перше в новому році засідання групи.
Джерело: Укрінформ