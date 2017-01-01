У Мінську збирається Тристороння контактна група



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Айвазовська

Це буде перше в новому році засідання групи

У понеділок, 16 січня, в Мінську збереться Тристороння контактна група з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це раніше повідомила член політичної підгрупи ТКГ від України Ольга Айвазовська.

«Наступна зустріч відбудеться 16 січня у Мінську», - сказала вона.

Айвазовська уточнила, що це буде перше в новому році засідання групи.

Джерело: Укрінформ