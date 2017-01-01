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    У Мінську збирається Тристороння контактна група

    • Сьогодні, 08:34
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    Ольга Айвазовська
    Ольга Айвазовська

    Це буде перше в новому році засідання групи

    У понеділок, 16 січня, в Мінську збереться Тристороння контактна група з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

    Про це раніше повідомила член політичної підгрупи ТКГ від України Ольга Айвазовська.

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    «Наступна зустріч відбудеться 16 січня у Мінську», - сказала вона.

    Айвазовська уточнила, що це буде перше в новому році засідання групи.

    Джерело: Укрінформ

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