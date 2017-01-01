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    У Мін'юсті кажуть, що масових проблем з реєстром прав власності немає

    • Сьогодні, 15:26
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    Заступник міністра юстиції Павло Мороз
    Заступник міністра юстиції Павло Мороз

    Мін'юст спростовує заяву Ситника про масове рейдерство

    У Міністерстві юстиції заявляють, що масових рейдерських захоплень за допомогою реєстру прав власності не відбувається. Про це ЛІГА.net сказав заступник міністра юстиції Павло Мороз.

    За словами Мороза, є лише кілька конкретних випадків шахрайства, які будуть розглянуті Мін'юстом на наступному тижні.

    Мороз зазначив, що один випадок шахрайства розглядається у зв'язку з заявами 52-х громадян, також розглядається факт захоплення земельної ділянки в селі Коцюбинське.

    «Це не маніпуляції з реєстром, це злочинці, які руками державних реєстраторів, які не бояться сісти за ґрати, крадуть у громадян майно. Такі люди будуть покарані», - сказав він.

    Коментуючи заяву глави НАБУ Артема Ситника про масове втручання в реєстр прав власності, Мороз також сказав, що мова йде про одиничний випадок.

    «Жодного разу наші реєстри не були зламані. Були DDoS-атаки, перебої, але це не злам реєстру. Це також рейдерське захоплення одного об'єкта. Ми знаємо, про який об'єкт іде мова. Це не масово», - сказав він.

    Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в Україні останнім часом з'явилася нова форма рейдерського захоплення приватної власності шляхом втручання в реєстри власності і заміни прізвищ власників майна.

    НАБУ Мінюст рейдерство
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