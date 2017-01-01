У Молдові затримали заступника міністра економіки

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Валеріу Трибой

Чиновника підозрюють у корупції

У Молдові віце-міністр економіки Валеріу Трибой був затриманий співробітниками Національного центру боротьби із корупцією на 72 години за підозрою в зловживанні службовим становищем та нанесенні збитку бюджету в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

«Підозрюваний (Валеріу Трибой - Ред.), використовуючи своє становище, з допомогою третьої особи, купив в АО Moldtelecom, яке заснувало міністерство економіки, нерухомість на загальну суму близько мільйона леїв (понад 50 тис. доларів - Ред.), а після здав будинок в оренду на 10 років підприємству Furnizarea Energiei Electrice Nord.

Далі підозрюваний, також використовуючи своє становище, змусив орендаря зробити в будинку ремонт своїм коштом. Згідно з документами слідства, на нього було витрачено 4 млн леїв (понад 200 тис. доларів - Ред.)», - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Національного центру боротьби із корупцією Анжела Старинські.

Повідомляється, що напередодні НЦБК провів обшуки в кабінеті та вдома у Трибоя, а також в його автомобілях.

За фактом зловживання владою порушено кримінальну справу.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує штраф від 67 500 до 117 500 леїв (понад 6 тис. доларів) або тюремне ув'язнення терміном від 2 до 6 років та заборона займати певні посади протягом 5-10 років.

За інформацією видання, було також затримано ще двох осіб у справі, порушеній проти заступника міністра економіки Валеріу Трибоя.

Як повідомляє прес-секретар НЦБК, мова йде про одного з радників Трибоя та директора підприємства Furnizarea Energiei Electrice Nord.