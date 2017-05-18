У Молдові збирають підписи за імпічмент президента

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Фото ТАСС Ігор Додон

Гімпу: Є достатньо підстав для того, щоб відправити Додона у відставку

Ліберальна партія Молдови ініціювала в четвер збір підписів за імпічмент президента Ігоря Додона, повідомив голова партії Міхай Гімпу, передає видання Ava.md.

На прес-конференції в четвер перед резиденцією президента він сказав, що в січні депутати фракції ліберальної партії підготували законопроект з пропозицією відправити у відставку президента республіки.

«У нас немає достатньої кількості підписів для реєстрації у парламенті проекту за відставку президента. Наші колеги з інших фракцій вважають, що немає достатніх підстав для того, щоб ініціювати процедуру імпічменту. У той же час президент також не змінив свою поведінку, він продовжує порушувати закон. В цій ситуації ми змушені звернутися до народу, щоб почати процедуру збору підписів для проведення референдуму за відставку президента Ігоря Додона», - заявив Гімпу.

За його словами, є достатньо підстав для того, щоб відправити Додона у відставку. Серед них він назвав той факт, що Додон визнав Придністровську республіку, привітавши її лідера Вадима Красносельського з перемогою на виборах.

Гімпу звинуватив Додона у прагненні здійснити федералізацію Молдови, що суперечить її конституції. Серед порушень лідер лібералів назвав той факт, що Додон був присутній 9 травня на параді Перемоги в Москві.

Гімпу назвав Додона «головною загрозою для республіки, яка з його допомогою ризикує знову опинитися під впливом Росії».

Лідер лібералів вказав на те, що Додон ініціював отримання Молдовою статусу спостерігача в Євразійському союзі. «Це також є порушенням, так як у нас є угода про асоціацію з ЄС. Цей документ чітко визначає шлях країни - це європейський шлях. Додон зрадив інтереси Молдови і обманув виборців. Він обіцяв людям пенсії і зарплати, а тепер хоче повноваження, як Гітлер, Наполеон і Сталін», - сказав Гімпу, першим поставивши підпис під ініціативою лібералів.

Як повідомлялось, президент Молдови Додон разом з Путіним брав участь у параді в Москві. Також проросійський президент Молдови виступив за виведення російських військ з країни.

Раніше журналісти і жителі Кишинева помітили відсутність прапора Європейського Союзу на резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона.