У московському метро оголосили повітряну тривогу
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Під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, пояснюють в московському метрополітені
Вранці 28 квітня у московському метро через технічний збій пролунало оголошення «повітряна тривога в Москв» і «ескалатори працюють тільки на спуск».
Але насправді ескалатори працювали і на спуск, і на підйом, як зазвичай, і взагалі метро працювало в штатному режимі, заявив агенції РІА «Новости» представник московського метрополітену.
Він пояснив, що під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, який одразу усунули.
Минулої осені по всій Росії, в тому числі у Москві, відбулися навчання з цивільної оборони, під час яких учасникам пояснювали, де розташоване найближче бомбосховище. Навчання викликали занепокоєння у західних журналістів.
Джерело: ВВС Україна