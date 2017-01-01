У московському метро оголосили повітряну тривогу

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Фото: AFP

Під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, пояснюють в московському метрополітені

Вранці 28 квітня у московському метро через технічний збій пролунало оголошення «повітряна тривога в Москв» і «ескалатори працюють тільки на спуск».

Але насправді ескалатори працювали і на спуск, і на підйом, як зазвичай, і взагалі метро працювало в штатному режимі, заявив агенції РІА «Новости» представник московського метрополітену.

Він пояснив, що під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, який одразу усунули.

Минулої осені по всій Росії, в тому числі у Москві, відбулися навчання з цивільної оборони, під час яких учасникам пояснювали, де розташоване найближче бомбосховище. Навчання викликали занепокоєння у західних журналістів.

Джерело: ВВС Україна