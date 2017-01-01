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    У московському метро оголосили повітряну тривогу

    • Сьогодні, 14:52
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    Фото:&nbsp;<span>AFP</span>
    Фото: AFP

    Під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, пояснюють в московському метрополітені

    Вранці 28 квітня у московському метро через технічний збій пролунало оголошення «повітряна тривога в Москв» і «ескалатори працюють тільки на спуск».

    Але насправді ескалатори працювали і на спуск, і на підйом, як зазвичай, і взагалі метро працювало в штатному режимі, заявив агенції РІА «Новости» представник московського метрополітену.

    Він пояснив, що під час налаштування аудіоповідомлень стався технічний збій, який одразу усунули.

    Минулої осені по всій Росії, в тому числі у Москві, відбулися навчання з цивільної оборони, під час яких учасникам пояснювали, де розташоване найближче бомбосховище. Навчання викликали занепокоєння у західних журналістів.

    Джерело: ВВС Україна

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