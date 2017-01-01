У Москві арештували 4 підозрюваних у підготовці теракту

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Один з обвинувачених заявив, що його спільник готував вибух

Міщанський суд Москви взяв під варту до 25 липня чотирьох підозрюваних у підготовці терактів у місті.

Про це повідомляє ВВС.

Мухаммадюсуф Ашуров, Фуркат Кушаєв, Абдушукур Гулмірзаєв і Магомед Давуд звинувачуються у спробі вчинення теракту, участі в терористичній організації, незаконному обігу зброї і вибухових речовин, а також виготовленні вибухових пристроїв.

Під час засідання суду один з обвинувачених заявив, що його передбачуваний спільник готував вибух.

«Мій друг Ашуров готувався підірвати. Я нічого не готував. Він приносив дивні коробки, у нього були друзі з Сирії, з якими він спілкувався», — сказав Гулмірзаєв.