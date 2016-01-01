У Москві напали на скандально відомого спортсмена, який у 2012 році убив хлопця

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Расул Мірзаєв

Бійця Расула Мірзаєва, який чотири роки тому вбив студента, побили та поранили із травматичного пістолета

Троє невідомих побили і поранили з травматичного пістолета бійця змішаного стилю Расула Мірзаєва на півдні Москви. Про це повідомляють у правоохоронних органах Москви.

Троє невідомих напали на Мірзаєва на вулиці Східна сьогодні близько 02:00 за московським часом. Зловмисники побили і поранили з травматичного пістолета спортсмена, після чого зникли. Потерпілого госпіталізовано.

У прес-службі поліції факт нападу на чоловіка на вулиці Східна підтвердили, не підтвердивши особистість потерпілого.

«За даним фактом поліція проводить перевірку, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання зловмисників», – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у 2012 році Расул Мірзаєв був засуджений до обмеження волі за вбивство студента Івана Агафонова. Як зазначалося в матеріалах справи, 15 серпня 2011 року біля входу до столичного нічного клубу на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин майстер спорту з самбо Расул Мірзаєв, «застосувавши професійні навички і спортивну підготовку, умисно наніс один акцентований удар лівою рукою в область обличчя Агафонова». В результаті той впав, вдарившись головою об асфальт, в лікарні впав у кому і через три дні помер.

Проте, звинувачення Мірзаєва було перекваліфіковано зі статті «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого» на «Заподіяння смерті з необережності», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі на строк до двох років.

У листопаді 2012 року Замоскворецький суд Москви засудив спортсмена до двох років обмеження волі за вбивство з необережності, при цьому йому зарахували як покарання час, проведений в СІЗО на стадії попереднього слідства, і він був звільнений незабаром після оголошення судового рішення. У січні 2013 року Мосовський міський суд залишив в силі вирок Мірзаєва, відхиливши скаргу родичів Агафонова, які визнали рішення Замоскворецького суду необгрунтовано м’яким.

Джерело: ТАСС