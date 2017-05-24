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    У Москві помер онук Сталіна

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    Олександр Бурдонський, онук Сталіна
    Олександр Бурдонський, онук Сталіна

    Бурдонський помер в лікарні після важкої хвороби

    Онук Йосипа Сталіна, театральний режисер, народний артист Росії Олександр Бурдонський помер увечері у вівторок, 23 травня, в лікарні після важкої хвороби. Про це повідомили РИА Новости в театрі.

    «Олександр Бурдонський помер на 76-му році життя. Прощання з ним відбудеться в театрі, час громадянської панахиди і похорону буде відомо пізніше», - уточнив представник театру.

    Олександр Бурдонський - режисер-постановник Центрального академічного театру Російської армії, народний артист Російської Федерації (1996). Старший син генерал-лейтенанта авіації Василя Сталіна.

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