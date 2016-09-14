У Москві проти репресій протестували три тисячі людей

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Фото: @WhiteCounter Акція протесту у Москві

Мітинг був приурочений до річниці подій на Болотній площі

Близько трьох тисяч людей прийшли на мітинг, який пройшов на проспекті академіка Сахарова в Москві. Підрахунок учасників акцій здійснили волонтери з об'єднання «Білий лічильник». Мітинг був приурочений до п'ятої річниці подій на Болотній площі.

Один з учасників мітингу Петро розказав «Ехо Москви», що на акцію його привела турбота про долю Росії, яка, за його словами, ось-ось розсиплеться на шматки.

Акція пройшла спокійно, тільки перед початком мітингу поліцейські за вказівкою людини в штатському зняли зі сцени, де повинні виступати учасники заходу, задній банер. На ньому були написані гасла «Досить Путіна», «Досить мракобісся», «Досить війни», а також «Досить терпіти Кадирова».

Нагадаємо, у грудні 2011 року у зв'язку з незадоволенням масовими фальсифікаціями під час виборів до Державної Думи РФ, за результатами яких парламентську більшість отримала правляча партія «Єдина Росія», розпочалися протести в Російській Федерації. Зокрема, у червні 2012 року у Москві відбувся опозиційний «Марш мільйонів». Майже 50 тисяч чоловік пройшлися від Пушкінської площі до проспекту Сахарова, де відбувся мітинг. На ньому було ухвалено «Маніфест вільної Росії», в якому перераховано сім кроків, котрі необхідні для «створення в Росії фундаментальних засад суспільства і держави». Йшлося про відставку Володимира Путіна, чесні вибори до парламенту, реформу Конституції, що скоротила б президентський термін і розширила повноваження Думи, ухвалу нових законів про вибори президента та люстрацію в судовій і правоохоронній системах.