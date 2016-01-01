У Москві «сухий закон»: продаж алкоголю на новорічні свята заборонили

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Заборона продажу алкоголю

В місцях проведення масових заходів заборонять торгувати як міцним спиртним, так і слабоалкогольними напоями і пивом

У столиці РФ Москві продаж алкоголю буде обмежена в новорічну ніч і протягом всіх різдвяних канікул біля міських святкових майданчиків. Як повідомляється на сайті московської мерії, в місцях проведення масових заходів заборонять торгувати як міцним спиртним, так і слабоалкогольними напоями і пивом в будь-якій ємності. Під тимчасову заборону потраплять прохолодні напої в скляній тарі.

«Змінити правила продажу повинні тільки ті підприємці, чиї магазини перебувають у безпосередній близькості від місць масових гулянь, в тому числі майданчиків фестивалю «Подорож в Різдво», проведення дитячих ялинок і поруч з міськими парками», - уточнюється в повідомленні.

В мерії пояснюють, що обмежувальні заходи необхідні для запобігання травматизму, а також профілактики протиправних дій.

Джерело: ТАСС