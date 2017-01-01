У Москві закривають Бібліотеку української літератури

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Книжки обіцяють вивезти до Центру слов’янських культур, якого, щоправда, наразі не існує

Українську бібліотеку в Москві остаточно закривають. Книжковий фонд бібліотеки, який збирався українською громадськістю Москви за підтримки друзів із України та усього світу, передається Бібліотеці іноземної літератури і стане частиною Центру слов’янських культур, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ніякого центру, ніякого його книжкового фонду поки що немає. Книги з української бібліотеки просто перевезуть з неї в інше місце, яке вже не буде називатися небезпечним словом «українська», не буде виглядати – хоча б умовно – як культурний заклад іншого народу, з мовою і культурою якого Росія веде справжню війну», - зазначає видання.

«Краще б уже спалили публічно, подібно до своїх гітлерівських попередників!», - прокоментував у себе на сторінці у Facebook журналіст Сергій Тихий.