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    У Москві затримали активістів за банер «Путін – це смерть»

    • Сьогодні, 06:49
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    Стосовно них склали протоколи про порушення правил проведення публічного заходу

    У Москві поліцейські затримали трьох активістів, які вивісили на мосту банер з написом «Путін – це війна. Путін – це смерть».

     Про це інформує правозахисний проект ОВС-Інфо.

    Згідно з повідомленням, затримані Катерина Рижова, Микола Ігроков і Павло Кузнєцов. Стосовно них склали протоколи про порушення правил проведення публічного заходу.

    До вечора трьох затриманих відпустили з лінійного відділу Курського вокзалу.

    На Рижову і Ігрокова склали протоколи за «порушення учасником публічного заходу порядку його проведення», на Кузнєцова – за повторне порушення встановленого порядку організації або проведення публічного заходу».

    Нагадаємо, на початку лютого слідчий комітет Росії виніс звинувачення шістьом громадянам України у нібито нападах на російське посольство в Києві у 2014-му і 2016-м. 

    війна Путін смерть
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