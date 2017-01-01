У Москві затримали активістів за банер «Путін – це смерть»

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Стосовно них склали протоколи про порушення правил проведення публічного заходу

У Москві поліцейські затримали трьох активістів, які вивісили на мосту банер з написом «Путін – це війна. Путін – це смерть».

Про це інформує правозахисний проект ОВС-Інфо.

Згідно з повідомленням, затримані Катерина Рижова, Микола Ігроков і Павло Кузнєцов. Стосовно них склали протоколи про порушення правил проведення публічного заходу.

До вечора трьох затриманих відпустили з лінійного відділу Курського вокзалу.

На Рижову і Ігрокова склали протоколи за «порушення учасником публічного заходу порядку його проведення», на Кузнєцова – за повторне порушення встановленого порядку організації або проведення публічного заходу».

Нагадаємо, на початку лютого слідчий комітет Росії виніс звинувачення шістьом громадянам України у нібито нападах на російське посольство в Києві у 2014-му і 2016-м.