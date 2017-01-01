У Москві затримали активістів за читання Конституції

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Ільдар Дадін

Серед затриманих – і відомий у Росії активіст Ільдар Дадін

У центрі столиці Росії Москви, на Красній площі, затримали не менш ніж 10 активістів, які читали вголос текст Конституції країни, повідомили спостерігачі.

Серед затриманих – і відомий у Росії активіст Ільдар Дадін, повідомляється на сайті «ОВД-інфо», який відстежує дії правоохоронців у Росії. Він став єдиною в Росії особою, що була засуджена і ув’язнена за кримінальною статтею про неодноразове порушення правил проведення масових заходів.

Щодо них складають адміністративні протоколи про порушення учасником публічного заходу встановленого порядку його проведення, повідомлено на сайті. В разі визнання винними це загрожує штрафом на суму від 10 до 20 тисяч рублів (нині це від понад 4600 до майже 9300 гривень) чи примусовими роботами на термін до 40 годин.

Ільдар Дадін неодноразово проводив мирні акції протесту проти президента Росії Володимира Путіна без офіційного дозволу. Він був засуджений до ув’язнення у грудні 2015 року за суперечливим законом, що запровадив кримінальну відповідальність за участь у більш ніж одній несанкціонованій акції протягом 180 днів. У лютому цього року його звільнили після того, як Верховний суд Росії скасував його вирок і вказав закрити справу.