У Москві збираються відновити пам’ятник Павлику Морозову

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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсант Піонер

«Пам’ятник увічнює чесну, мужню дитину, яку вбили за правду», - кажуть ініціатори відновлення пам’ятника

У Московській піонерської організації виступають за відновлення пам’ятника Павлику Морозову.

«Цей пам’ятник має бути у Москві, тому що пам’ятник увічнює чесну, мужню дитину, яку вбили за правду. Я думаю, що це абсолютно гідний пам’ятник», – заявив 19 травня координатор ради Московської міської піонерської організації Дмитро Лебедєв в ефірі радіостанції «Говорит Москва».

Раніше у п’ятницю з цією ініціативою виступила партія «Комуністи Росії».

«Сьогодні, коли практично все суспільство усвідомлює корисність і позитивний досвід піонерської організації Радянського Союзу, настав час відновити справедливість і відновити пам’ятник убитій дитині, одному з перших піонерів СРСР», – заявив голова «Комуністів Росії» Максим Сурайкін, заява якого опублікована на сайті партії.

Відповідний запит Сурайкін направив до мерії Москви.

Пам’ятник Павлику Морозову встановили у 1948 році на Червоній Пресні у Москві за особистою ініціативою Йосипа Сталіна. У 1991 році пам’ятник знесли.

За радянських часів Павлика Морозова проголосили піонером-героєм, який боровся з куркульством і був убитий у 1932 році за те, що повідомив владі про антирадянські настрої свого батька і діда.

У 1987 році на Заході вийшла книга письменника Юрія Дружникова «Донощик 001, або Вознесіння Павлика Морозова». Опитавши живих свідків, автор встановив, що вся історія Павлика Морозова – радянський пропагандистський міф. У тому ж році Дружников був змушений емігрувати з СРСР на Захід і помер у США у 2008 році.

19 травня у СРСР відзначали день піонерії.

Джерело: Радіо Свобода