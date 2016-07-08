У Мюнхені затримали екс-бійця батальйону «Київська Русь»

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Юрій Старов був оголошений в розшук за рішенням суду окупованого Росією Криму

У Мюнхені затримали українця Юрія Старова, який служив у батальйоні «Київська Русь». Про це в ефірі Еспресо.TV розповів адвокат Олег Березюк.

«Юрій Старов колись очолював у Феодосії підприємство з пошиття парашутів. Було порушено кримінальну справу начебто за зловживання службовим становищем. Рішенням Сімферопольського суду наш Інтерпол оголосив його у розшук. Коли він перебував на посаді, до нього не було претензій. Це почалося, коли він став військовослужбовцем 11 батальйону територіальної оборони», - розповів адвокат.

Березюк уточнив, що військового оголосили в розшук за рішенням підконтрольного Росії суду окупованого Криму.

«Він летів у США на виставку парашутної техніки, робив пересадку в аеропорті Мюнхена, його затримали. Він перебуває в камері попереднього ув’язнення. Наш Інтерпол, хоча ми не визнаємо рішення судів окупованого Криму, чомусь оголосив його в розшук. Ми звернулися до нашого консульство, яке рішення прийме німецька сторона, поки що не знаємо», - додав адвокат.