У МЗС прокоментували участь Суркова у переговорах із США щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль

Будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України, наголошують в МЗС

Будь-які перемовини за участі представників США та Росії про майбутнє України повинне відбуватися за участі самої України.

Про це сказала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Буде багато залежати від особистості, по-перше, яка буде визначена комунікатором не тільки з Росією, а взагалі з Європою з боку адміністрації Трампа, оскільки зараз такої людини немає. Звичайно, що дуже багато буде залежати від того, який вони оберуть шлях комунікації. Я не можу сказати, що я завжди була фаном формату спілкування Нуланд-Сурков», – заявила Зеркаль.

Заступник глави МЗС нагадала, що будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України.

Раніше видання BuzzFeed з посиланням на двох європейських чиновників зазначило, що адміністрація президента США Дональда Трампа може призначити спеціального посланника, який безпосередньо підтримуватиме зв’язок з помічником президента РФ В’ячеславом Сурковим.

Нагадаємо, Владислав Сурков відомий тим, що був головним партнером у переговорах на теми врегулювання на сході України з представниками США, зокрема, з помічником державного секретаря Вікторією Нуланд. Його також неофіційно називають «кремлівським куратором» у справах російського втручання на Донбасі.

Сурков був внесений до санкційних списків ЄС і США у березні 2014 року, йому заборонений в'їзд до країн Євросоюзу та США. Він звинувачується СБУ в організації терористичних акцій під час подій 2014 року в Києві та Криму.